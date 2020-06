Der er ingen veje mellem byerne på Grønland, fordi naturen og klimaet er svært at bygge i. Men i slutningen af juli går et stort projekt i gang, som skal munde ud i en 160 kilometer lang vej mellem de to byer Kangerlussuaq og Sisimiut. (Arkivfoto)

Grønland får den første vej mellem to byer

Barskt vejr, store afstande og rå fjeldlandskaber gør det svært at anlægge veje på Grønland, men i juli går et stort projekt på omkring 160 kilometer i gang.

Den barske natur udfordrer muligheden for at udbygge infrastrukturen på Grønland, men nu får grønlænderne snart den første kørbare forbindelse mellem to bosteder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her