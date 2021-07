Grønland åbner enestående isfjordscenter

Her godt 250 kilometer nord for polarcirklen med store naturforandringer og kælvende bræer indvies lørdag det nye Ilulissat Isfjordscenter.

Det har været mange år undervejs. Det skyldes, at byggeri i Arktis giver store udfordringer. Men nu slås døren helt op til den fascinerende historie om den grønlandske natur og kultur.

I den permanente udstilling kan turister desuden lære om isens livscyklus og se helt unikke iskerner. De sladrer om klodens klimahistorie gennem 124.000 år.

Samtidig kan de besøgende studere, hvordan klimaforandringerne ændrer de skrøbelige økosystemer her i den Unesco-udpegede natur. Mens de skuer ud over islandskabet, hvor den store gletsjer Sermeq Kujalleq afsmelter i bekymrende hastighed.

Her har forskere og statsmænd såsom tidligere amerikansk vicepræsident Al Gore ved selvsyn hentet skyts til deres indsats mod globale klimaforandringer.

Nu ventes mange flere almindelige turister at besøge stedet. Oveni vil de få serveret områdets historier formidlet med moderne teknik.

Det glæder borgmester Palle Jerimiassen fra kommunen Avannaata Kommunia, hvor Ilulissat ligger.

- Det er en milepæl for hele Grønland. Centret er blevet endnu mere imponerende end forventet og kan give mennesker fra hele verden vigtig viden om natur, klima og miljø, siger han.

Stedet er allerede før åbningen taget godt imod. De lokale nyder den smukke udsigt over isfjorden fra det flade tag på centret, hvor de siden også selv kan afholde arrangementer.

- Ilulissat er en fiskerby, hvor turismen betyder stadigt mere. Før corona havde vi omkring 45.000 årlige turister. Vi håber på endnu flere, når alt forhåbentlig bliver mere normalt fra efteråret, siger Palle Jerimiassen.

Besøgscentret er blevet til i partnerskab mellem den filantropiske forening Realdania, Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia.

Hos Realdania kalder adm. direktør Jesper Nygård centret et storslået projekt i helt unik natur.

- Resultatet er et enestående bygningsværk, som vi er pavestolte over, og som med støtte fra en række kolleger også rummer en meget ambitiøs udstilling.

- Den levendegør isens betydning for det grønlandske samfund samt klimaets betydning for verdenssamfundet. Både rent fysisk, men også med en online skoletjeneste, som gør det muligt både fra Danmark og mange andre steder i verden at studere naturen og kulturen på dette særlige sted, siger han.

Centret er tegnet af den anerkendte danske arkitekt Dorte Mandrup. Det er sket med stor respekt for stedets storslåede og dramatiske natur.

- Det grønlandske urfjeld er noget af det ældste i verden. Derfor ville vi lave en bygning, der er ydmyg overfor det, så der skulle sprænges så lidt klippe væk som muligt. Vi har sammenlignet byggeriet med en sneuglevinge, der bare lige svæver over urklippen, siger Dorte Mandrup.

- Samtidig skal stedet være bæredygtigt og brugbart både for turister og et samlingssted for lokalbefolkningen.

Elisabeth Momme leder det nye isfjordscenter. Hun ser det som et vigtigt skridt i en bæredygtig grønlandsk turisme.

-Det handler om at udvikle turismen, så man også skaber et godt liv for dem, der bor her permanent udenfor turisthøjsæsonens tre-fire måneder, siger hun.

Borgmester Palle Jerimiassen ser meget gerne mere helårsturisme. Han har sågar et ekstra stik på hånden med et kommende Nordlyscenter i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Det skal gerne skal stå færdigt i 2024. Samtidig indvies nemlig en ny stor atlantlufthavn i byen.

- Ilulissat er Grønlands største turistby. Men målet er klart at udvikle turismen som en bæredygtig, kontrolleret økoturisme. For hvis arktiske områder slides ned, så tager det 50 år for dem at gro frem igen.

- Vi skal ikke have masseturisme. Derfor satser vi også på mere velbeslåede turister, da det jo i sig selv er dyrt bare at komme til Grønland, siger Palle Jerimiassen.

Isfjordscentret er det første af seks regionale besøgscentre, som Grønlands Selvstyre ønsker at etablere de kommende år.