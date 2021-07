Grønlændere og færinger i Danmark kan nu hurtigere vaccineres

Fra fredag er det muligt for grønlændere og færinger at blive vaccineret mod coronavirus i Danmark, uanset hvor længe de opholder sig i landet.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere har der været krav om, at grønlændere og færinger, der ikke har fast bopæl i Danmark, skal have haft ophold i Danmark i minimum en måned, hvor vaccination så har kunnet foretages efter 14 dage.

Men efter ændring af bekendtgørelsen om gratis vaccination mod coronavirus stilles der ikke længere krav til længden af opholdet i Danmark.

- Borgere med bopæl på Færøerne og Grønland vil således - afhængig af praktikken - kunne modtage vaccination ved opholdets første dag, lyder det i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at den danske vaccinekapacitet er tilstrækkelig til at stille vacciner til rådighed for alle bosat i Rigsfællesskabet, der befinder sig i Danmark.

Tilbuddet om gratis vaccination i Danmark vurderes at være relevant for cirka 5500 personer.

Indtil videre er mere end 2,8 millioner borgere i Danmark færdigvaccineret mod coronavirus. Det svarer til 48,2 procent af den danske befolkning.

Samtidig har over fire millioner borgere påbegyndt vaccination. Det svarer til 68,7 procent af befolkningen.

Alle personer fra 12 år og opefter tilbydes gratis vaccination i det danske vaccinationsprogram. Det sker med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

For at opnå den største beskyttelse mod coronavirus skal man have to stik med en af de to vacciner.