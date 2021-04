Grøn vil afholde koncerter med 10.000 deltagere til sommer

Planen er at have plads til 10.000 gæster per koncert mod de normale 35.000. Derfor er antallet af koncerter fordoblet fra de normale 8 til 16.

For at mindske smitterisikoen vil gæsterne til hver koncert blive delt op i sektioner af ti med plads til 1000 mennesker i hver.

Hver sektion vil have sine egne indgange, mad- og ølboder samt toiletter. Man kan forvente at skulle fremvise et coronapas for at komme ind.

Planen tager udgangspunkt i den ordning, som klubberne i Superligaen i fodbold brugte sidste år, da man i en periode havde tusindvis af tilskuere på lægterne.

Det fortæller Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden.

- Vi mener, at det er en plan, som er covid 19-tilpasset og vil gøre det realistisk at kunne afholde koncerter til sommer, hvis det går som håbet med smitteudviklingen, vaccinationerne og genåbningsplanerne, siger Theis Petersen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke sikkert, om koncerterne overhovedet kan blive afholdt.

Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på ti personer udendørs.

En ekspertgruppe er på trapperne med anbefalinger om, hvordan man til sommer vil kunne afholde arrangementer. Anbefalingerne ventes at blive offentliggjort i midten af april.

Theis Petersen siger, at man skal i gang nu for at kunne stable 16 koncerter på benene.

- Selv om mange ting har ændret sig det seneste år, så er der kun 24 timer i døgnet.

- Hvis vi skal nå at kunne planlægge og afvikle en lange række af koncerter, så er vidt nødt til at gå i gang nu. Vi ved godt, at intet er garanteret, men ved at starte ud nu har vi i hvert fald gjort vores ypperste, siger han.

Musikken til de 16 koncerter er på plads, men er ikke offentliggjort endnu. Det vil blive offentliggjort 11. maj, hvor billetsalget også starter.