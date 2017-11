Grøn tænketank roser Danmark men forventer mere

Det erkender energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der dog først og fremmest glæder sig over, at Det Internationale Energiagentur, IEA, giver Danmark ros.

- Det er jo en karakterbog, man ser frem til med en vis spænding hvert femte år. Men der er topkarakter til Danmark. Vi ligger ret godt, siger han.

Den uafhængige tænketank for 30 medlemslande roser Danmark for høj forsyningssikkerhed, lav pris på vindmøllestrøm, ambitiøse klimamål og stor andel af variabel vedvarende energi, som eksempelvis vindkraft.

Eksempelvis har Danmark et mål om, at 50 procent af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Og Danmark skal i 2050 være et lavemissionssamfund, som er uafhængigt af fossile brændsler.

- Vi har det bedste energisystem og en meget høj forsyningssikkerhed - der er stort set altid strøm i kontakten.

- Vi er nogle af verdens bedste til at bygge vindmølle til rekordlave priser, og vi er godt forbundet med andre lande (med kabler, red.), siger Lars Christian Lilleholt.

Der er dog også røde tal i karakterborgen.

- Vi kan få mere VE (vedvarende energi, red.) for pengene, hvis vi lader solceller og vindmøller konkurrere om at lave billigst mulig grøn strøm til forbrugerne. Det er vi ved at håndtere med det udbud, der er lavet.

- IEA peger også på, at vi kan bruge energien bedre i forhold til overskudsvarme fra industrien. Vi skal have den ind i vores fjernvarme i stedet for at sende den op til gråspurvene, siger han.

Energiagenturet ser gerne, at der bliver solgt flere elbiler.

- Vi er kommet et stykke af vejen og har reduceret registreringsafgiften på op til 5000 elbiler, siger ministeren.

Regeringen indgik i april en justeret elbilaftale med Socialdemokratiet og De Radikale, efter at salget var gået i stå, fordi afgifterne tidligere var blevet forhøjet.

Spørgsmål: Det går heller ikke godt med målsætningen om ti procent vedvarende energi i transportsektoren i 2020?

- Transportsektoren er et område, hvor vi er udfordrede, og hvor der fortsat er brug for initiativer. Det handler først og fremmest om at stille krav til bilindustrien om at levere biler med lav CO2-udledning, siger han.

Spørgsmål: IEA advarer om at bruge biomasse til energiproduktion i for lang tid fra nu?

- Det er helt afgørende, at den biomasse, der anvendes, er miljømæssigt bæredygtig.

- Vi presser også på i EU, siger ministeren.