Grøn rykker ud i haverne - Muskelsvindfonden mister millioner

Ifølge organisationens indsamlingschef, Theis Petersen, forventer Muskelsvindfonden at miste en millionindtægt i 2020. Og det er et væsentligt bidrag til den samlede indtægt, organisationen får hvert år.

- På en god sommer kan vi hurtigt snakke et tocifret millionbeløb, så det er klart, at det har betydning for os, når en coronaepidemi tramper ind over Danmark og hele verden og sætter vores branche og kulturverdenen i stå.

- Muskelsvindfonden står til at tabe den indtægt, vi skulle have haft på Grøn Koncert. Det er uomtvisteligt, og det her kommer på ingen måde til at erstatte det, siger han.

Grøn Koncert blev afholdt første gang i 1982, og siden 1983 har Muskelsvindfonden været en fast arrangør og samarbejdspartner på projektet sammen med Tuborg.

Siden da er overskuddet fra koncerterne hvert år gået til organisationen.

I år får musikken imidlertid en anden lyd. De otte koncerter er aflyst, og i stedet er musikere som Medina, Phlake og Jung inviteret ud i borgeres haver. Resten af befolkningen kan følge med på TV2 Play eller Radio Nova.

Men mens der alle årene har været fokus på at indsamle penge til fordel for Muskelsvindfonden, er det ikke tilfældet i år, fortæller Theis Petersen.

- Det her er ikke et indsamlingsprojekt, som Grøn Koncert er historisk set. Man kan altid støtte Muskelsvindfonden via vores hjemmeside, men det er slet ikke det, der er omdrejningspunktet (i år, red.).

- Der er så mange i musik- og kulturbranchen, der har det hårdt lige nu. Så vi synes ikke, det er på sin plads at bruge denne anledning og gode sag.

- Men det her er det, der kan gøre, at vi stadig er til stede, og at vi er med til at bakke op om den danske kulturarv og musik, sommer og fest, siger indsamlingschefen.