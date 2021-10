Grøn chefredaktør og driftig iværksætter

Få chefer i den danske medieverden - om nogen - har gjort så meget for at fremme en mere miljøskånsom måde at leve og producere på som den tidligere chefredaktør.

For Erik Rasmussen har et mere bæredygtigt erhvervsliv og kampen mod klimaforandringer aldrig blot været tomme ord og luftige formuleringer, som tiden ellers er rig på.

Erik Rasmussen, der onsdag den 20. oktober runder 80 år, grundlagde i 1989 sit livsværk, Ugebrevet Mandag Morgen. Det skulle være "et begavet korrektiv til en mainstream nyhedsstrøm".

Han blev journalistelev på Bogense Avis som 17-årig. Karrieren førte videre til Fyens Stiftstidende og senere til den nu hedengangne Berlingske Aftenavis.

27 år gammel blev han chefredaktør for Børsen 1969-1975. Derefter var han direktør i Egmont og udgiver på forlaget Management. Senere grundlagde han Børsens Nyhedsmagasin.

Erik Rasmussen fattede tidligt interesse for løsningsorienteret journalistik, og den tilgang blev en ledetråd for Mandag Morgen.

Ugebrevet behandlede emner som sundhed og klima og var rettet mod beslutningstagere såvel i det offentlige som i den private sektor.

Han definerede selv i 2008 i Fyens Stiftstidende ugebrevets ret eksklusive målgruppe på omkring 10.000 mennesker som "samfundets elite".

Abonnementet var ikke billigt. Men, forklarede Erik Rasmussen: - Du køber ikke et abonnement, du køber indsigt i løsninger, problemstillinger, udfordringer, og du får årligt 250 analyser for pengene.

Mandag Morgen udviklede sig med årene til en decideret tænketank med konferencer og andre aktiviteter. Erik Rasmussen stiftede sideløbende Sustainia, en international tænketank for bæredygtighed.

I 1999 blev han imidlertid ramt af en alvorlig og langt fremskreden kræftsygdom. Det så sort ud, men han valgte at tage kampen op, og efter et års fravær vendte Erik Rasmussen tilbage til sit livsværk.

- Der var ikke noget, der i første omgang fjernede så meget selvtillid og selvværd som pludselig at miste herredømmet over sit liv. Omvendt er der ikke noget, der har givet mig så meget selvtillid som at vinde den kamp, fortalte han.

Men også Mandag Morgen måtte kæmpe for sit liv. Efter finanskrisen sloges virksomheden i flere år med dårlig økonomi og voksende gæld.

I 2016 blev det efter et fejlslagent salg til en international koncern nødvendigt for Erik Rasmussen at afhænde Mandag Morgen til netmediet Altinget.

Selskaberne bag ugebrevet havde negativ egenkapital og kom under konkurs. Salget var "en nødlanding", forklarede han til Jyllands-Posten i 2017.

Den Danske Publicistklub tildelte i 2016 Erik Rasmussen hædersprisen "Den store publicistpris".