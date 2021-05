Grøn Koncert aflyser alt

Arrangørerne arbejdede ellers efter en model, der skulle gøre det muligt at afvikle en række af koncerter denne sommer under stadig hensyntagen til de gældende coronarestriktioner.

Men særligt et loft på maksimalt 2000 tilskuere frem til udgangen af juli gør afviklingen af den planlagte turnéplan umulig.

Derfor ser arrangørerne ingen anden udvej end at aflyse Grøn Koncert i år.

- Det er enormt ærgerligt at trække stikket på en helt utroligt gennemarbejdet idé og model, som jeg til enhver tid vil stå på mål for, siger Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden, i pressemeddelelsen.

- Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet helt frem til det sidste sandkorn i timeglasset, og med så stor og positiv feedback fra så mange sider burde vores afviklingsmodel have fået chancen.

Grøn 2021 stod til at bestå af 16 koncerter i juli og august.

Planen var at have plads til 10.000 gæster per koncert mod de normale 35.000. Derfor fordoblede man antallet af koncerter fra de normale 8 til 16.

For at mindske smitterisikoen ville gæsterne til hver koncert være blevet delt op i sektioner af ti med plads til 1000 mennesker i hver.

Hver sektion ville have sine egne indgange, mad- og ølboder samt toiletter. Man kunne forvente at skulle fremvise et coronapas for at komme ind.

Modellen blev præsenteret af Grøn 14. april.

Herefter dannede den ifølge arrangørerne grundlag for en ekspertgruppes anbefalinger til regeringen i forbindelse med den genåbningsaftale, der blev indgået natten mellem 3. og 4. maj.

- Politikerne og sundhedsmyndighederne har besluttet sig, og det giver ikke mening at hverken tro eller håbe på en Grøn Koncert-åbning i den kommende tid.

- At Folketinget vælger at afvige i så væsentlig grad fra ekspertpanelets anbefalinger, er dybt skuffende - særligt taget i betragtning af, at man har valgt at sige god for at gennemføre andre arrangementer med større publikum i samme periode, siger Theis Petersen.