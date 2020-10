Grisebil med 200 dyr væltet - flere grise er døde

Anmeldelsen om den væltede bil løb ind klokken 04.35. Herefter rykkede politi og redningsmandskab ud til stedet.

Simon Skelkjær fortæller, at politiet er på stedet for at håndtere færdslen, mens brandvæsnet står for oprydningen, og dyrlæger tager sig af grisene.

Årsagen til ulykken var fredag morgen ukendt. Men ifølge vagtchefen væltede bilen i forbindelse med, at den kørte ud fra en ejendom.