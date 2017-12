Grimhøjmoskeen i Aarhus mægler mellem bander

- Vi kan ikke garantere, at det er slut med konflikter nu, siger Oussama el Saadi, der er formand for Den Muslimske Sammenslutning, som står bag moskéen, til TV2 Østjylland.

- Vi lavede et møde, hvor vi snakkede, og det gik godt, og vi håber, at det fortsætter, hvis ikke der kommer nogen under bordet og ødelægger det her arbejde.

Ifølge formanden blev mødet sat i stand på opfordring fra bekymrede forældre i nabolaget. Et såkaldt forsoningsmøde mellem fremtrædende imamer, forældre og 100 bandemedlemmer.

Både Venstre og Socialdemokratiet i Aarhus er meget bekymrede over moskéens rolle som mægler i konflikten.

- Det, at agere mægler, ser jeg ikke som en opgave for Grimhøjmoskeen. De bør lægge den over til Østjyllands Politi, siger byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) til TV2 Østjylland.

- Vi har ikke så meget tillid til Grimhøjmoskeen. Hverken i den her sag eller i andre, siger Peder Udengaard, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus til TV2 Østjylland.

Ifølge Østjyllands Politi skal man passe på med at tillægge mødet for meget værdi.

- Vores vurdering er, at vores indsats har været kraftigt medvirkende til, at vi ikke har set nogen skyderier i øjeblikket, siger Brian Voss Olsen, politiinspektør hos Østjyllands Politi, til TV2 Østjylland.