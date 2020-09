Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er onsdag blevet genvalgt til posten.

Grete Christensen er genvalgt som sygeplejerskernes formand

Siden 2009 har Grete Christensen stået i spidsen for 77.000 sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd.

Grete Christensen er blevet genvalgt som formand for Dansk Sygeplejeråd.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

Grete Christensen har siddet på posten siden 2009, og onsdag aften er hun blevet genvalgt til at stå i spidsen for 77.000 sygeplejersker i fire år mere.

Den genvalgte formand takker for tilliden og understreger, at der bliver nok at se til i de kommende år.

- Sygeplejerskernes store indsats fortjener anerkendelse, ros og enorm respekt. Det har coronakrisen sat en tyk streg under, siger Grete Christensen i pressemeddelelsen.

- Men sundhedskrisen i foråret viste også, at vi i den grad står overfor at skulle kæmpe for bedre arbejdsmiljø og bedre løn.

Hun peger på, at der venter svære kampe i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger for 2021.

- Lønkampen skal også tages på Christiansborg, fordi sygeplejerskers lønefterslæb skyldes politiske beslutninger i forrige årtusind - og derfor er en del af løsningen også politisk, siger hun i meddelelsen.

Grete Christensens blev uddannet ved Sygeplejeskolen i Holbæk i 1981.

Hendes fagpolitiske karriere startede i 1984, da hun blev tillids- og fællestillidsrepræsentant.

Syv år senere blev hun Amtskredsformand for Dansk Sygeplejeråd Vestsjællands Amt. Og fra 1998 til 2009 var hun første næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Siden at Grete Christensen i 2009 blev formand for Dansk Sygeplejeråd, har hun også besiddet en lang række andre titler og bestyrelsesposter.

Blandt andet blev hun i 2009 formand for Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg. Og siden 2014 har hun siddet i bestyrelsen for Forhandlingsfællesskabet.

Grete Christensen spiller også en rolle på den internationale fagpolitiske scene. Siden 2011 har hun været formand for styret i Sygeplejerskers Samarbejde i Norden, som hun også netop er blevet genvalgt til.