Greg LeMond - en amerikansk cykelpioner

Det var første gang, at en ikkeeuropæer vandt cykelsportens største og mest prestigefyldte løb.

Den tidligere cykelstjerne Greg LeMond, der fylder 60 år lørdag den 26. juni, skrev sig ind i historiebøgerne for 35 år siden, da han vandt Tour de France.

LeMond satte for alvor amerikansk landevejscykling på verdenskortet med sine i alt tre Tour-triumfer i henholdsvis 1986, 1989 og 1990, men i Tourens annaler er han fortsat den eneste vinder fra USA til dato.

Det skyldes, at Lance Armstrong er blevet frataget sine syv Tour-sejre i træk fra 1999 til 2005 grundet doping, og at Floyd Landis' sejr fra 2006 også er strøget grundet doping. Netop dopingproblematik optager fortsat LeMond. Mere om det senere.

Især LeMonds to første triumfer står stadig klart i erindringen hos de ældre cykelfans.

Den første i 1986 huskes for dramaet internt på La Vie Claire, hvor hans franske stjerneholdkammerat Bernard Hinault forsøgte at fravriste LeMond sejren.

Ufrivilligt var amerikaneren fraværende de næste to år.

Blot to måneder inden LeMond i 1987 skulle forsvare sin sejr i Tour de France, var han på kalkunjagt i Californien og blev ved et uheld skudt med et haglgevær af sin svoger.

Ulykken betød, at LeMond ikke stillede til start i Frankrig i to år. Derudover måtte han fortsætte karrieren med 37 haglstykker i kroppen - to af dem tæt på hjertet.

I 1989 vendte han tilbage til Tour de France, og på sidste etape lykkedes det ham at slå den nye franske rival, Laurent Fignon, med blot otte sekunder. LeMond tog den samlede sejr med Tourens mindste sejrsmargin til dato.

Året efter vandt han Touren for tredje og sidste gang.

Greg LeMond var ikke kun en stor etapeløbsrytter. To gange vandt han VM på landevej. Det var i 1983, også som første amerikaner nogensinde, og seks år senere efter vådeskudsulykken.

I dag følger amerikaneren fortsat Tour de France, hvor han er kendt for en kritisk holdning til ryttere, der benytter sig af doping.

I 2009 gik han blandt andet til angreb på datidens største stjerne, spanske Alberto Contador, da han krævede beviser for, at Contador kunne køre op ad bjerget Verbier i det tempo, spanieren var i stand til.

LeMonds aktive karriere er slut, men han er stadig en stemme i sporten.