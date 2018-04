Greenpeace: Datacentre undergraver regeringens klimamål

Hvem skal betale for de nye havvindmølleparker, der bliver nødvendige for at levere nok grøn strøm til datacentrene, som Google, Facebook og Apple åbner i Danmark? Selskaberne skal selv bidrage, mener SF, De Radikale og Greenpeace. I 2030 ventes datacentrene at bruge så meget strøm, at det svarer til 17 procent af det samlede danske elforbrug. Regeringen har sat som mål, at vedvarende energi i 2030 tegner sig for mindst halvdelen af Danmarks energiforbrug.

Foto: Scanpix/Henning Bagger 2016