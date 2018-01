Gravide skal have skræddersyede fødselsforløb

Der skal være større mulighed for at få et skræddersyet fødselsprogram i sundhedsvæsenet, når man er gravid.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der til Politiken siger, at gravide fremover skal have større indflydelse på, hvor ofte de ønsker at mødes med en jordemoder, om de vil føde hjemme, på hospitalet eller på en klinik.