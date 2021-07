Gravide og ammende kan nu vaccineres imod corona

Gravide og ammende kan nu blive vaccineret imod coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Hidtil har det ikke været muligt for hverken gravide eller ammende at blive vaccineret. Årsagen er ifølge Sundhedsstyrelsen, at der har været utilstrækkelig dokumentation for at anbefale brugen af vacciner.

Under særlige omstændigheder har det imidlertid været muligt for gravide og ammende at blive vaccineret. Det har dog været helt særlige tilfælde.

Men efter gennemgang af nyere data og erfaringer fra andre lande giver Sundhedsstyrelsen grønt lys til vaccination for alle gravide og ammende.

- Med vores anbefaling følger vi en række andre europæiske lande som for eksempel Sverige og Holland.

- Samtidig kan vi nu med baggrund i faglig viden om vaccinernes effekt og sikkerhed give et trygt tilbud til de mange kvinder, der har været kede af ikke at kunne blive vaccineret.

- Som fødselslæge ved jeg, hvor vigtigt det er, at de gravide kan føle sig trygge i deres graviditet, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i meddelelsen.

Samlet set er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at antallet af gravide og ammende, der endnu ikke er vaccineret, udgør cirka 100.000 personer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide, at man ud fra et forsigtighedsprincip bliver vaccineret i andet eller tredje trimester. Man kan dog godt blive vaccineret i første trimester efter aftale med en læge.

Et trimester dækker over en periode på tre måneder. Det vil sige, at hvor første trimester dækker over den første tredjedel af kvindens graviditet, så dækker andet og tredje trimester over den anden og tredje del af graviditeten.

Har man planer om at blive gravid, eller går man i fertilitetsbehandling, anbefaler styrelsen, at man tager imod tilbuddet om vaccination nu.

Ammende anbefales med det samme at bestille en tid til vaccination.

Der skal bestilles tid til vaccination på hjemmesiden vacciner.dk. Her vil der kunne bestilles tid til vaccination med vaccinerne fra Pfizer og Moderna.