Gravide kan føde hjemme fra den 1. maj

Fra den 1. maj kan gravide igen få muligheden for at føde hjemme.

Det fortæller Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

- Alle familier fortjener en god og sikker start på livet, og jeg er rigtig glad for, at vi igen kan åbne op for hjemmefødsler, hvis man som familie gerne vil bringe sit barn til verden i eget hjem, siger hun.