Gravid Grigel er indstillet på karrierestop

Som kun 30-årig har den vestjyske playmaker givetvis flere gode håndboldår i sig, men med udsigten til at blive mor og en næsten 14 år lang karriere som professionel bag sig er den sandsynlige udgang et karrierestop.

- Nu fylder jeg 30 år, og jeg er også klar til, at der er et nyt liv, som starter, siger Grigel, der dog holder en dør til den aktive karriere på klem.

- Jeg vil aldrig sige aldrig, for tænk nu hvis jeg pludselig får helt vildt meget lyst til spille håndbold igen og slet ikke føler, jeg er færdig med det.

Dog spiller hensynet til fysikken endnu mere ind nu, hvor en rolle som mor snart kommer i første række. Hun vil ikke gamble med muligheden for at kunne være aktiv med sit kommende barn.

- Jeg har fået to operationer i hvert knæ, og det betyder meget, når man har levet af at spille håndbold, siden man var 17 år, som jeg har. Jeg kunne godt mærke, at knæene var begyndt at være presset, forklarer Grigel.

Hun kom til Nantes i sommeren 2019 på en toårig aftale og har altså kontraktudløb kort før fødslen. Allerede nu er skoene dog sat væk og harpiks skubbet til side for at passe graviditeten.

Dermed kan hun have spillet sin sidste håndboldkamp - i hvert fald på topplan. Indtil videre bliver barslen i det vestfranske, men Grigel og manden har ikke lagt planer for, hvor de vil bo fremover.

- Lige nu nyder vi at være her i vores lille hus med have. Vi tager faktisk bare en dag ad gangen for tiden, lyder det fra Grigel.

Karrieren tog fart i 2008, hvor hun som 17-årig først debuterede for Team Esbjerg og samme år fik sin debut på det danske A-landshold som en af de yngste nogensinde.

Hun har spillet 112 kampe for nationalmandskabet med 163 mål til følge og var senest med ved en slutrunde ved VM i Japan i 2019.

Det blev aldrig til en titel med landsholdet, men efter at have indledt udlandskarrieren i russiske Rostov-Don i 2015 nåede hun et russisk mesterskab og en triumf i EHF Cuppen, inden hun i 2017 skiftede til Debreceni i Ungarn.

Mens hun spillede i Ungarn blev Grigel også gift med kæresten i Danmark i 2018.

Nu forlader hun 20'erne - og formentlig også en karriere som aktiv.