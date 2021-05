Gratis luksusmiddag kan sende 57-årig i fængsel

Tirsdag eftermiddag står den nu 57-årige mand ved Københavns Byret tiltalt for at have modtaget bestikkelse ved at sig ja tak til det fine måltid.

Ifølge anklagemyndigheden kostede middagen 4500 kroner.

- Der er skrappe regler for, hvad man må modtage som offentligt ansat, og det her er klart over niveauet, siger militær anklager Christina Barnow forud for tirsdagens retsmøde.

- Jeg kan ikke sige, hvor niveauet ligger, men det kunne for eksempel være en middag på Jensens Bøfhus.

Intet tyder på, at Expal fik noget ud af at give den dyre middag til den ansatte i forsvarsministeriet.

- Det handler om, at han har modtaget middagen, og at der er risiko for, at firmaet kan have fået fordel af det. Det indgår ikke i sagen, om firmaet rent faktisk har fået fordel af at give middagen, siger Christina Barnow.

Den 57-åriges forsvarer, advokat Torben Koch, kalder sagen "fuldstændig grotesk".

- Han deltager i en forretningsmiddag. Der er ikke tale om, at han bliver smurt, og at konen er inviteret med. Man har nogle forhandlinger, og så går man ud at spise, siger han.

Ifølge forsvareren anede den 57-årig ikke, at Kong Hans Kælder var så dyr en restaurant, og han stiller også spørgsmålstegn ved prisen på middagen.

- Auditøren (den militære anklagemyndighed, red) har ikke engang gjort sig den ulejlighed at dokumentere, hvad prisen egentlig var. Man kommer med et eller andet fuldstændigt skønsmæssigt beløb, siger Torben Koch.

- Desuden ligger det næsten ti år tilbage. Forældelsesfristen er ti år, og man får udfærdiget det her anklageskrift ni og et halvt år efter begivenheden. Jeg er forarget, og jeg fatter ikke, at denne sag er blevet rejst, fortsætter han.

Christina Barnow forklarer, at sagen først bliver rejst nu, fordi anklagemyndigheden først for nylig er blevet opmærksom på den.

- Vi fik en anmeldelse, efter at en middag på Kong Hans Kælder blev nævnt i TV2-programmet Operation X, siger hun.

Der ventes dom i sagen tirsdag eftermiddag.