Tysk politi kontrollerer indrejsende fra Danmark ved de tre grænseovergange i Kruså, Frøslev og Sæd. Man skal bo, arbejde eller have et anerkendelsesværdigt formål for at få lov at passere.

Grænsehandlende bliver afvist ved grænsen til Tyskland

Danskere, der vil krydse grænsen mod Tyskland for at handle, skal ikke regne med at blive lukket ind.

Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet, efter at Tyskland midlertidigt har lukket grænsen mod Danmark mandag morgen.

Nu kræver det, at man bor eller arbejder i Tyskland, eller at man har et andet anerkendelsesværdigt formål for at kunne passere grænsen.

- Vi får opkald om, hvorvidt man kan køre til Tyskland for at grænsehandle. Det bliver af de tyske myndigheder ikke anset for at være et anerkendelsesværdigt formål. Så nej. Ingen grænsehandel, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det får konsekvenser for koncernen Fleggaard, der driver otte butikker i Fleggaard-kæden og ni butikker i Calle-kæden.

- Det er klart, at den nye situation vil få store konsekvenser for os, skriver direktør Lars Mose Iversen i en kommentar til Ritzau.

- Vi er ved at skabe os et overblik og vil over den kommende periode løbende tilpasse vores kapacitet og åbning i takt med efterspørgslen og omstændighederne i øvrigt, står der i den skriftlige kommentar.

Lars Mose Iversen oplyser, at han for nuværende ikke kan uddybe nærmere.

Men mandag formiddag er butikkerne fortsat åbne, understreger han.

Den tyske grænselukning, der blev iværksat mandag morgen klokken 8, kommer på bagkant af lukningen af den danske grænse lørdag klokken 12.

Det er bestræbelserne på at inddæmme coronavirusset, der ligger bag myndighedernes beslutning om at lukke grænsen.

Den tyske grænselukning gælder ti dage, mens Danmarks lukning af grænsen varer frem til og med 13. april.

For begge lande gælder, at borgere, der bor eller arbejder på den anden side af grænsen, kan passere.

Personer, der skal levere eller afhente varer eller tjenesteydelser, kan også krydse grænsen.

Hvis man har et anerkendelsesværdigt formål giver det ligeledes fri passage. Det kan eksempelvis være, at man skal besøge et alvorligt sygt eller døende familiemedlem.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i øvrigt, at behandling af et sygt kæledyr ikke vil blive godtaget af tysk politi.

Det vil det heller ikke for rejsende sydfra mod Danmark. I hvert fald fremgår eksemplet ikke af Rigspolitiets liste over anerkendelsesværdige formål.