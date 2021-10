Grå skyer over rød blok: Forspring tabt

En måling mandag fra Voxmeter viste for første gang siden august 2018, at under 50 procent af de adspurgtes krydser ville ende ud for Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Veganerpartiet.

I halvandet år har meningsmålingerne peget på fremgang til regeringen og dens støttepartier. Men noget tyder på, at der ikke længere er garanti for gode nyheder til rød blok i meningsmålingerne.

For at sætte det i kontekst kunne de samme partier i maj 2020 mønstre 60 procent af stemmerne i en måling fra Voxmeter.

- Målingen peger i retning af, at der er stor bevægelse i vælgerhavet. Den peger i retning af, at de blå partier har stabiliseret sig, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Det er en måling, som Mette Frederiksen (S) må tage alvorligt.

Politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein vil gerne se tendensen fra Voxmeter-målingen gentaget i andre målinger, før han er overbevist om, at det afspejler den politiske virkelighed en til en.

Men han peger dog på, at nogle af tendenserne går igen i andre målinger. Særligt at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i mindre og mindre grad kan dække over, at De Radikale stadig står til en vælgerlussing:

- De Radikale er jo decideret i krise og har været det i over et år, siger han.

- Både en strategisk politisk krise, hvor man har svært ved at håndtere den situation, at man ikke længere er et midterparti.

- Men også den helt akutte omkring de her sager, der bare bliver ved med at myldre frem for tiden.

I målingen står de seks partier, der udgør rød blok, til 49,3 procent af stemmerne.

Modsat står de seks partier, der udgør oppositionen - Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne - til 47,1 procent.

Det er for oppositionen stort set det samme som valgresultatet i 2019, mens det for rød blok er omkring tre procentpoint lavere.

En del af forklaringen er, at der er flere adspurgte end vanligt, der svarer, at de vil stemme på et af de partier, der ikke er opstillingsberettiget endnu.

Det svarer 3,6 procent i Voxmeters måling.

Det kunne dække over vælgere, der vil stemme på Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne. Det parti har indsamlet nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget. Men det har ikke ansøgt om at blive det endnu.

Det kunne være vælgere, der vil stemme på Frie Grønne. Partiet var mandag snublende nær ved at have indsamlet nok vælgererklæringer.

Men Frie Grønne kan ende med at blive en del af en fragmenteret venstrefløj og sammen med Veganerpartiet og Alternativet komme til kort på valgaftenen.

- De er meget spredte og splittede. Selv om de måtte blive opstillet alle sammen, ligner det et kæmpe stort stemmespild, siger han om de tre partier.

Målingen kommer, mens de fleste partier har fokus rettet mod valgene i 98 kommuner og fem regioner næste måned.

Her vil skiftende landspolitiske tendenser dog kun slå igennem med omkring en tredjedels kraft, vurderer Hans Engell. Dermed behøver de landspolitiske vinde ikke at få store følger der, spår han.