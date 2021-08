Gorillaz og dj'en Kygo optræder på Smukfest næste år

Begge artister skulle egentlig have optrådt på festivalen i år - og Kygo skulle sågar også have spillet Bøgeskoven op i 2020.

Coronaepidemien aflyste dog festivalen både i år og sidste år. Når den i 2022 igen kan afholdes, er det med begge artister på programmet.

- Vi er så glade for nu at kunne præsentere to stærke internationale navne, lyder det fra festivalen.

Bag tegneseriebandet Gorillaz står tegneren Jamie Hewlett og sanger og producer Damon Albarn, der også er kendt fra bandet Blur.

Bandet optræder på Smukfest lørdag 6. august 2022. Gorillaz har tidligere optrådt på Roskilde Festival, men koncerten bliver briternes første optræden på Smukfest.

Dj'en Kygo fra Norge har i det seneste årti etableret sig blandt eliten inden for edm-genren (electronic dance music, red.) med hits som "Firestone" fra 2014. Han optræder torsdag 4. august 2022.

Det er dog ikke mange billetter, der er tilbage til næste års festival.

97 procent af partoutgæsterne på årets festival vekslede nemlig billetten til en, der gælder næste år.

Samtidig vekslede i gennemsnit cirka otte ud af ti af gæsterne, der havde købt en dagsbillet til festivalen, billetten til næste års festival.

De resterende billetter ventes at blive sat til salg tirsdag til folk, der har skrevet sig på en venteliste.

I stedet for den store festival afholdt Smukfest i år fem endagsarrangementer under navnet Småfest. Her optrådt blandt andre Dizzy Mizz Lizzy og Sanne Salomonsen.

Når de sidste coronarestriktioner forsvinder til september, er Smukfest og flere andre festivaler gået sammen om en koncert, der skal markere det.

På programmet er blandt andre rapperen Tessa og D-A-D. Den finder sted 4. september på Refshaleøen i København.