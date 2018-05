Gonorré, Syfilis og klamydia storsmitter stadig

I Ugeskrift for Læger kaldes udviklingen for "en epidemi" på forsiden af deres temanummer. Det samme gør Statens Serum Institut, som løbende overvåger udviklingen i sexsygdommene.

Ifølge generalsekretær i Sex og Samfund Bjarne B. Christensen så bør man tage lægernes advarsler alvorligt.

- Det er da dybt foruroligende, at vi igen i år ser en stigning på klamydia men også gonorré og syfilis, siger han til Ritzau.

Allerede i 2015 blev der registreret en stigning i antallet af nye gonorrétilfælde i Danmark. Men i den seneste opgørelse fra 2016 forsætter tendensen i stor stil.

Opgørelsen viser, at der her var 3478 mennesker, der fik konstateret gonorré hos deres læge. Mænd udgjorde de 2036 tilfælde og kvinder 1442 tilfælde. Det er en stigning på 27 procent på ét år.

Også syfilis er i fremgang. I 1999 var man helt nede på 22 tilfælde. Nu bliver der diagnosticeret omkring 700 tilfælde af syfilis om året.

Ifølge Berlingske er Statens Serum Institut ved at analysere antallet af gonorré og syfilis og klamydiatilfælde fra 2017, og de kan se, at antallet af personer, der er blevet smittet med sexsygdomme, ikke er faldende i forhold til 2016.

Bjarne B. Christensen tror ikke, at udviklingen kan stoppes, medmindre der sættes ind med nye metoder.

- Skal vi knække kurven her, så skal vi dels arbejde med at unge blive bedre til at beskytte sig.

- Det andet er, at så skal vi finde dem, der er smittet. Ud over de 34.000 der blev fundet med klamydia, så regner man med, at der er en lige så stor gruppe af folk, der er smittet uden at vide det. Så vi skal blive langt bedre til at få folk til at blive testet, siger han.

Han mener især, at regionerne skal mere på banen. Men også ungdomsuddannelserne bør gøre mere for at oplyse de unge.

- Hele den vedvarende dialog med unge omkring sikker sex eksisterer stort set ikke, efter man har forladt folkeskolen, fordi ungdomsuddannelserne ikke har seksualundervisning.

- Så rammerne for at møde de unge i øjenhøjde, de er ikke gode nok, siger Bjarne B. Christensen.