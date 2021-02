Golfpioneren har accepteret hullet cv

Fra midten af 90'erne indtog Thomas Bjørn dog den danske golfscene og satte helt nye standarder for sporten her til lands. Torsdag den 18. februar fylder dansk golfs Godfather 50 år - endnu aktiv, men langt fra fordums styrke.

De unge spillere har i mere end en håndfuld år skubbet Thomas Bjørn til side som Danmarks bedste. De slår længere og har en stærkere fysik.

Til gengæld har deres respektive meritlister gedigne huller sammenlignet med den danske golflegendes ditto.

Siden sin første European Tour-triumf i 1996 er 14 andre triumfer kommet til. Til sammenligning har alle øvrige danske spillere gennem tiden sammenlagt 25 sejre og ingen flere end 5.

Thomas Bjørn er uden sammenligning den største golfspiller i Danmark nogensinde. Alligevel er der også på hans meritliste et hul. Det blev aldrig til en major-sejr, selv om han i 2003 var snublende tæt på.

Før tredjesidste hul ved British Open i 2003 havde han kurs mod karrierens største triumf, men han lavede en stor fejl i sit udslag på 16. hul. Det kostede sejren.

I mange år forfulgte det ham, men han har affundet sig med skuffelsen.

- Jeg har en ærgerlig fornemmelse, men jeg tænker ikke, at det betyder, at min karriere ikke var en succes, fortæller Bjørn i et interview med golf.dk fra januar i år.

- Jeg var et menneske og en spiller, der havde muligheden for at stikke næsen frem og spille med de bedste i verden. Jeg har fred med det, selv om jeg gerne ville have haft, at det havde udviklet sig anderledes.

Privat så alt ud til at køre for Thomas Bjørn, som sammen med sin daværende svenske kone Pernilla har tre børn.

Men en flere år lang affære med den Dubai-baserede australske stewardesse Dagmara Leniartek endte med, at hun i 2008 blev gravid. Danskeren afbrød forholdet, men i marts 2009 fødte Leniartek datteren Isabella.

Australsk ret har fastslået, at Thomas Bjørn er faren, men ifølge flere medier har Bjørn ikke kontakt med datteren.

Uroen privat, som også førte til en skilsmisse fra Pernilla i 2014, ramte karrieren. Efter nogle store resultatmæssige skvulp kom et par flotte sejre i karrierens efterår, som nu nærmere er blevet til hård vinter.

Han fik dog en kæmpe triumf, da han i 2018 bestred det ærefulde hverv som kaptajn for Europa i den prestigefulde Ryder Cup mod USA og førte det europæiske hold til sejr.

Det vejer lidt op for ærgrelsen over ikke at vinde en major.

- Det er klart, at det fylder nogle huller ud, men for mig har mit spillede golf været det vigtigste og det, jeg har levet for hver eneste dag, siger han til golf.dk.

- Jeg ville være ked af, hvis det eneste, jeg blev husket for, var, at jeg stod som kaptajn for nogle andre spillere, der var fantastisk dygtige. Det ville være sørgeligt.

Han danner i dag par med briten Grace Barber.