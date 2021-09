Gør sommerhuset til helårsbolig

Sommerhuset er forbundet med søde sommerminder og et liv med mindre stress og jag. Og så er det tæt på natur og i et hyggeligt lokalområde.

Knap 40.000 danskere bruger i 2021 sommerhuset som helårsbolig. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.

Og det er særligt populært blandt seniorerne i alderen 60-80 år. De udgør nemlig 64 procent af de personer, der bor i fritidshusene ifølge Nybolig.

- Når man går på pension, kan det være et ønske om at nedbringe boligudgifterne ved at flytte fra en større helårsbolig, fordi blandt andet boligskatterne vil være billigere, siger Alexander Falck Winther, som er pressechef hos Nybolig.

- Med coronanedlukningen kan man også have fået et større behov for at være tæt på natur, og sommerhusene ligger typisk i områder ved kyster og natur, siger han.

Tidligere var reglerne sådan, at du skulle have ejet dit sommerhus i otte år, før du som pensionist kunne flytte ind og bruge det som en helårsbolig.

Men med en revision af planloven i 2017 blev det med et trylleslag lavet om til bare ét år.

- Fra den ene dag til den anden blev det lettere for ældre at bo i sommerhuset, siger Alexander Falck Winther og fortsætter:

- Tendenser i boligmarkedet ændrer sig dog ikke fra dag til dag, det sker løbende. Men det er vores forventning, at flere vil gøre brug af muligheden fremadrettet. Vi forventer også, at det vil være stigende de kommende år med det boligmarked, vi ser, hvor folk flytter oftere efter deres livssituation.

Det er ikke kun folkepensionister, der har ejet deres sommerhus et år, der kan bruge sommerhuset som helårsbolig, fortæller advokat Thomas Colstrup fra Advodan Næstved.

Det gælder også folk på efterløn, fleksydelse eller førtidspension.

- Og gælder det for en i husstanden, som ejer sommerhuset helt eller delvist, så må samlever og børn også gerne bo i huset, siger Thomas Colstrup.

Der er også andre grupper, der kan få dispensation. Det kan være på grund af arbejdsmæssige forhold, ved sygdom eller invaliditet.

- Der skal man have tilladelse fra kommunen, hvor sommerhuset er beliggende, tilføjer Thomas Colstrup.

Har du søgt om og fået en dispensation til at bo i dit sommerhus, skal du vide, at den følger huset og ikke dig. Det vil sige, at du ikke bare kan flytte til et andet sommerhus og bo der helårs. Det kræver, at du får en ny tilladelse.

Til gengæld kan du godt sælge sommerhuset med dispensation.

/ritzau fokus/