Gør-det-selv-folk fik øjnene op for flere hjemmeskader

Forsikringsselskabet Codan oplever en stigning i samme slags skadesanmeldelser på 40 til 45 procent i samme periode.

Ifølge Topdanmark er forklaringen, at flere har lavet projekter i hjemmet under coronakrisen. Og derfor er skaderne blevet opdaget.

Henrik Bundgaard skadedirektør i Codan er enig i, at mere tid hjemme er en del af forklaringen på det høje antal anmeldelser.

Codan ser dog også en indikator på, at der er flere anmeldelser på huse, som har været til salg.

- Det hænger nok sammen med, at man i forbindelse med et hussalg typisk gennemgår boligen i detaljer og derfor opdager 'skjulte' skader, som disse, siger Henrik Bundgaard.

Her henviser han til, at specielt salget af sommerhuse er eksploderet i foråret og under coronakrisen.

Uanset hvordan skaden findes, så synes Martin Wamsler, at det er fint, at skaderne bliver opdaget, så Topdanmark hurtigt kan hjælpe.

- En råd- eller svampeskade kan hurtigt udvikle sig kritisk, hvis den ikke bliver opdaget i tide, siger Martin Wamsler.

Topdanmarks kunder plejer normalt i forårsperioden at anmelde omkring 300 skader om måneden.

Anmeldelserne drejer sig typisk om træ- og murværk, der er angrebet af råd, svampe eller insekter.

I år har antallet af anmeldelser ligget på næsten 500 om måneden.

Danmark lukkede i midten af marts ned på grund af coronavirussets spredning. I tiden efter har mange danskere brugt mere tid derhjemme på hus og have.

Det kunne blandt andet ses i salget hos byggemarkeder og havecentre.