Godt nyt for strandede danskere i Sydamerika og Filippinerne

Udbruddet har ført til, at internationale lufthavne er lukket ned, og det har været svært for mange at få håndsikre oplysninger om deres situation.

To fly udsendt af Danmark er på vej hjem fra Marokko torsdag, og Danmark sender yderligere to diplomater til Filippinerne inden længe.

- Der er siden i går sket en række opblødninger i forhold til situationen i Filippinerne, men den er stadig kompleks og vanskelig. Siden i går har vi fået afklaring på, at det generelle udrejseforbud ikke gælder turister.

- De lokale myndigheder har annonceret en mekanisme, der giver adgang til internationale lufthavne for udenlandske statsborgere, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde torsdag.

Der er 102.300 danske borgere på Udenrigsministeriets danskerliste for folk, der er i udlandet. 80.000 er rejsende, og omkring 22.000 er fastboende i udlandet.

Siden onsdag har der været et fald på listen på 8000 personer, hvilket skyldes folk, der er kommet hjem de seneste dage, og at folk, der er kommet hjem tidligere, har afmeldt sig.

Der er sendt direkte beskeder til folk på danskerlisten i Fillippinerne og Sydamerika med information. De opfordres til at gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor rejsevejledningen er opdateret med information om mulig hjemrejse.

I Sydamerika har lokale myndigheder åbnet mulighed for fly også.

- Der er en lille god nyhed at melde, omend der er tale om en uhyre kompleks situation. De lokale myndigheder har åbnet for muligheden for at kommercielle flyvninger kan foregå fra Galapagos og til Ecuador.

- Vi arbejder forsat på at få sendt et hold til regionen fra Udenrigsministeriets side. De er klar til at rykke med meget kort varsel, siger Jeppe Kofod.

Torsdag er to fly fløjet fra lufthavnen i Marrakesh i Marokko med 130 passagerer om bord. De 100 af dem er fra Danmark, mens resten er fra andre nordiske lande eller Baltikum. Der er også hjælp på vej til folk i Tunesien.

- Danmark står ikke alene i denne situation. Det er en global udfordring, derfor vil jeg intensivere arbejdet for at finde fælles nordiske og fælles europæiske løsninger for danskere derude.

- Så kan vi i fællesskab hjælpe flest muligt af vores rejsende i denne tid. Det er der behov for, vi kan se, at vinduet for transport lukker hurtigt og time for time, siger Jeppe Kofod.