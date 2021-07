Godsejer havnede i orkanens øje i Folketinget

Den læreruddannede Venstre-politiker, som på det tidspunkt var viceborgmester i Assens Kommune, og som først i 1984 blev valgt ind i Folketinget, fik nogle stormfulde år som Danmarks første kvindelige indenrigsminister.

Det skyldtes den såkaldte Blødersag, der handlede om, at blødere fik ikkescreenet blod fra hiv-smittede. Som ansvarlig for sundhed var hun mål for kritikken.

Hendes ministerium havde på det tidspunkt endnu ikke erkendt, hvilken fare hiv-virus kunne udsætte mennesker for, og derfor blev donorblodet ikke undersøgt.

Efter tre et halvt år som indenrigsminister blev Britta Schall Holberg i 1986 gjort til landbrugsminister.

Halvandet år senere stoppede hun som minister, og i 1988 sagde hun farvel til Folketinget.

Britta Schall Holberg var dog ikke færdig med politik, og ti år senere indtog hun rollen som politisk redaktør på Fyens Stiftstidende.

Netop Fyn var omdrejningspunktet for Britta Schall Holbergs liv, efter at hun i 1977 overtog Hagenskov Gods på Fyn fra sin far.

Godset havde hun frem til 2009, hvor hun gav det videre til Jacob, den ene af hendes to sønner, som hun har med Jørgen Hansen.

På det tidspunkt var hun igen blevet medlem af Folketinget, hvor hun denne gang sad fra 2005 til 2011.

Britta Schall Holberg har aldrig været bleg for at give sin mening til kende.

I december 2015, midt under den store strøm af flygtninge til blandt andet Danmark, udtrykte hun i et interview med Information sin skuffelse over den daværende venstreregering i almindelighed og daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i særdeleshed.

- Venstre har slået sig op på at stå for frihed til forskellighed. Det er et fantastisk slogan. Men for mig lyder det, som om regeringen nu nærmere står for had og intolerance.

- Politik er lederskab. Når man tager afstand fra andre mennesker på den måde, som vores integrationsminister gør, så smitter det også af på, hvordan befolkningen ser på andre mennesker, sagde Britta Schall Holberg dengang.