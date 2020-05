Gode tider på finansmarkedet giver kongehuset millionoverskud

Hoffets indtægter, der primært består af en ydelse til dronning Margrethe, steg med et par millioner til 86,7 millioner kroner. Beløbet reguleres årligt efter lønudviklingen for ansatte i staten.

Samtidig har kongehuset i årets løb kunne se sine investeringer i værdipapirer stige i værdi.

Beholdningen af obligationer og investeringsforeningsbeviser voksede til 12,1 million fra 10,9 millioner i 2018.

Desuden har hoffet haft færre udgifter til kongelige arrangementer.

Resultatet for 2019 er en markant forbedring fra 2018. For to år siden fik kongehuset et minus på 1,6 millioner kroner.

Resultatet for 2018 var præget af ekstraordinære udgifter til prins Henriks bisættelse og kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag.