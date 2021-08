Global opvarmning kan føre til koldere Klima i Danmark

Det lyder bagvendt: Klimaforandringerne kan føre til, at vi i fremtiden får køligere vejr i Danmark. To eksperter peger ikke desto mindre på, at det netop kan ske, hvis Golfstrømmen bliver svækket.

Forskere fra Potsdam-Institut für Klimaforschung nær Berlin har konstateret, at havstrømmene allerede er blevet svækkede.

- AMOC er et af de vigtigste cirkulationssystemer på vores planet, siger Niklas Boers, som er hovedforfatter bag en videnskabelig artikel om den svækkede strøm i en pressemeddelelse. Han forklarer, at en analyse af historiske data viser, at systemet har to ligevægtstilstande, en med en stærk strøm og en med en svag strøm. Det kan slå over fra den ene til den anden tilstand.

Professor Christian J. Bjerrum fra Insitut for Geovidenskab på Københavns Universitet har kigget nærmere på tallene fra Potsdam. Han forklarer, at AMOC har en naturlig cyklus, hvor cirkulationssystemet bliver svagere og stærkere over tid.

- Spørgsmålet er, om den nuværende svækkelse ligger indenfor den variation, eller om den er tegn på, at den termohaline cirkulation er ved at miste stabilitet.

- Dataene fra Niklas Boers tyder på et tab af stabilitet, men vi har brug for mere forskning, siger han til "Der Nordschleswiger".

En af årsagerne til svækkelsen af strømsystemet skal vi finde i havområdet udenfor Grønlands østkyst. Den smeltende indlandsis leder mere ferskvand ud i havet, og dette svækker den såkaldte grønlandspumpe, som er motoren i strømsystemet.

- Tipper systemet over i tilstanden med en svag strøm, så vil temperaturen på vore breddegrader falde med to til tre grader, forklarer Christian J. Bjerrum.

- Så får vi et klima som i Trondhjem, siger professoren, der peger på, at det kan få store konsekvenser for dansk landbrug.

- Så må man jo se på, hvad man stadig kan dyrke. Niklas Boers forventer, at det kan blive op til et par grader koldere i Danmark, hvis systemet tipper over i tilstanden med en svag strøm. Ifølge Boers bliver det muligvis også mere tørt.

Den danske geolog Christian J. Bjerrum understreger, at det er usikkert, hvor hurtigt et skifte i strømmen kan ske, men siger, at det snarere drejer sig om årtier end århundreder.