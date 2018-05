Glem Mexico og Tyrkiet: Onsdag bliver Danmark varmere

Hvis man på BBC's store verdenskort leder efter sol og varme, bliver Danmark onsdag et bedre bud end Mexico og Tyrkiet. Og det kan vi takke et højtryk ud for Baltikum og det vestlige Rusland for.

Nogle steder vil termometeret nå 30 grader celsius spår meteorologen, der forklarer, at solentusiaster i Danmark skal sende varme tanker til et højtryk, der fastholder en strøm af varm luft mod Danmark.

- Det, der styrer hele møllen, er et højtryk, som ligger over Baltikum og den vestlige del af Rusland. Der har det ligget stabilt i et stykke tid. Det har pumpet luft op fra sydøst.

- På den her tid af året plejer vores havvand at være koldt. Så selv hvis vi får en, to eller tre dage med sydøstenvind, så vil vandtemperaturen normalt gøre, at det ikke bliver specielt varmt i Danmark.

- Men nu er vandtemperaturen blevet hevet så højt op, at selv om luften skal over Østersøen, vil den ikke blive afkølet nær så meget, som den normalt vil gøre. Det gør, at vi kan holde en temperatur på et højt niveau, for vi bliver ikke kølet så meget ned om natten, som vi normalt gør.

Samtidig bliver himlen holdt fri for skyer, hvilket gør det nemmere for solen at bage ned over landet.

Danmarks tætte flirt med majsolen betyder også, at DMI må slette sin ældste rekord.

- Det bliver den varmeste maj, vi har målt. Det bliver den mest solrige maj, vi har målt. Temperaturrekorden fra maj er den ældste, vi har stående, siger Henning Gisselø.

Den historiske varmerekord til trods er meteorologen dog overrasket over, at Danmark på denne tid af året kan konkurrere med målingerne fra eksempelvis Mexico, der er placeret tættere på ækvator.