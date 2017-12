Glem Gifford - USA's nye ambassadør vil være sig selv

Og det bliver ikke let, erkender 57-årige Carla Sands, der fredag var på besøg hos dronning Margrethe for at aflevere sin fuldmagt.

- Hvordan skulle jeg kunne fylde Rufus Giffords sko? Han var jo enormt populær, blandt andet fordi han medvirkende i et tv-show.

- Jeg kommer til at repræsentere USA ved at være mig selv, og så må folk bedømme mig ud fra det, sagde hun efterfølgende i vinterkulden på Amalienborg Slotsplads.

Her udtrykte hun også høflig begejstring for sit nye hjemland og glæde over at skulle lære dets befolkning nærmere at kende.

Også selv om hun ved, at hun formentlig vil møde modvind fra dem, der ikke er begejstrede for præsident Trump.

- Jeg er præsidentens repræsentant, men jeg er også folkets repræsentant.

- Hvert land har sine forskelle, og i USA støtter halvdelen vores præsident, og den anden halvdel ville hellere have haft en anden.

- Men vi har den præsident, vi har, og vi synes, at han gør det fantastisk.

- Jeg håber at kunne introducere hans idéer i Danmark og få folk til at forstå, hvorfor de er gode for USA, sagde hun.

Carla Sands nævnte en styrkelse af forholdet mellem USA og Danmark som en af sine vigtigste arbejdsopgaver.

Men også at øge handel og investering, ligesom hun gerne vil styrke den militære alliance mellem de to lande.

- Vi har altid haft et godt forhold til Danmark, og jeg vil arbejde for, at det bliver endnu bedre, sagde hun.

Carla Sands er uddannet kiropraktor, ligesom hun er bestyrelsesformand for investeringsselskabet Vintage Capital Group.

Hun har også været skuespiller en overgang og medvirkede blandt andet i tv-serien "Glamour".