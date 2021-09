Glamrockeren der rykkede til Silkeborg

Han begyndte trommekarrieren i et spejderorkester, men byttede tidlige morgenstunder ud med sene aftener, da han startede en række bands, som endte ud med Slade.

Med hits som "Cum om Feel the Noize" og "Far Far Away" står bandet som et af de vigtigste britiske bands i 1970'ernes glamrock-periode. Også Slades julehit "Merry Christmas Everybody" er blevet en fast del af de fleste julespillelister.

Mange ser nok Slade for sig med de store hatte og paillettøjet, som indgik i bandets optrædener i 1970'erne.

Om natten den 1. juli 1973 blev Powell dog ramt af en tragedie, da han kørte galt med sin 20-årige forlovede, Angela Morris. Bilen ramte en mur, og Angela Morris blev dræbt. Don Powell blev alvorligt kvæstet og var i koma i seks uger.

Efter ulykken måtte Powell gennemgå flere operationer og genoptræning, inden han igen kunne slutte sig til bandet. Han har stadig problemer med sin korttidshukommelse.

- Kirurgen, der tilså mig, ville have mig tilbage på landevejen igen. Det var det sidste, jeg havde lyst til. Jeg havde to brækkede ben, en brækket arm og et kraniebrud, siger han til onlinemediet Express and Star.

Men Don Powell kom tilbage. Slade spillede sammen frem til 1992, da de officielt brød op. Siden har flere afarter af bandet optrådt som både Slade 2 og Don Powells Slade.

Don Powell er stadig aktiv og glæder sig til at spille for publikum, når coronapandemien tillader det.

Han flyttede til Danmark i 2004.

Don Powell takker på sin hjemmeside Lise Lyng Falkenberg, som i 2013 stod bag bogen "Look Wot I Dun: Don Powell of Slade". Bogen blev til efter mere end 50 timers interview.