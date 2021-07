Glamping og sommerhusture har vundet indpas

Det fortæller Steen Pedersen, der er landsformand i DK-Camp, en sammenslutning af over 220 danske campingpladser.

- Bredt set havde vi enormt mange danske gæster sidste år, hvor alle nærmest skulle blive hjemme.

- Og det er nærmest eksploderet med glamping-gæster. Vi har ledt efter en måde, hvor vi kunne få fat i chartersegmentet. Og her er corona faldet lige ned i vores turban, fordi chartergæsterne har skullet blive hjemme og dermed har opdaget vores tilbud, siger han.

Glamping kommer af ordene glamourøs og camping. Det er en type luksuriøs camping, hvor man kan sove i en rigtig seng, have en bruser og samtidig være i naturen.

Oftest er det sat op med et træplateau som bund med teltvægge, der ligger et sted med udsigt til eksempelvis en sø eller fjord.

Glamping har dog ikke været det eneste populære i det danske sommerland siden marts 2020.

Sidste år blev der solgt tusindvis af campingvogne til danskere. Og også sommerhuse over hele landet gik som varmt brød.

Der blev solgt over 16.000 sommerhuse sidste år. I 2019, før pandemien brød ud, blev der solgt lige over 10.000 sommerhuse.

Men selv om ferieture i sommerhuse, på camping og glamping i det danske er blevet populært under corona, så vil danskerne vende tilbage til udlandsferierne.

Det vurderer Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker og lektor ved Roskilde Universitet.

- Der er nogle grunde til, at vi rejser udenlands i det hele taget. Det kan være følelsen af at komme væk fra hverdagen, men også at se andre seværdigheder.

- Og når man fjerner corona, så er der alle de samme grunde. Og der har verden ikke forandret sig. De grunde bliver aktiveret med det samme, siger han.

Og den tendens er allerede blevet tydelig, mener han.

- Mange danskere har allerede taget et fly sydpå i år, så langt de fleste er nok klar næste år, siger han.

Der kan dog gå år, før det rigtig kan afgøres, hvordan danskernes rejsemønstre har ændret sig på grund af corona, har turismeforsker Jane Widtfeldt Meged tidligere sagt til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Der er nogle, der ikke kan komme af sted hurtigt nok, og som tripper for at komme ud i det store udland med en opsparet rejselyst. Men der er også en hel del, der er mere tøvende omkring, hvor hurtigt de vil ud og mere kigger efter sikkerheden.

- Og så er der slet ikke nogen tvivl om, at der er nogle, der har fået øjnene op for værdien af at holde ferie i eget land, siger hun.

Flere udlandsrejser for danskerne betyder dog ikke, at danskere vil skille sig af med det sommerhus, de har købt i Danmark, vurderer Pelle Guldborg Hansen.

- Folk har ikke lyst til at se dumme ud ved at sælge et sommerhus, hurtigt efter at de har købt det. Det er sjældent, at folk fortryder noget, de har gjort. For så skal de bekende, at de har begået fejl.

- Men man vil se, at de er mere villige til at gå af med sommerhusene, hvis muligheden kommer, siger han.