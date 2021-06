Giv dit barn et forspring til en lejebolig

Får du sved på panden ved tanken om, at det en dag bliver dit barn, der skal skøjte afsted på boligmarkedet, kan du flere år i forvejen overveje, om du skal give dem et forspring i form af en gave, der rækker ud over høretelefoner og stereoanlæg.

Når børnene fylder 15 år, kan de nemlig blive skrevet op på venteliste ved en af landets - ifølge Danmarksbolig.dk - godt 600 almene boligorganisationer.

- Man giver en hjælp i form af et medlemskab til en boligforening, så man har et godt nummer, den dag man skal bruge en bolig, forklarer Mikkel Høeg, der er boligøkonom i Jyske Banks realkreditinstitut.

Men det er altså også et valg, der er forbundet med usikkerhed og kan risikere at være spild af penge.

- Ud over at det kan være svært at gætte, hvor de unge ønsker at bo som voksen, kan det også være svært at vælge boligforening. Den, der måtte være attraktiv i dag, er det ikke nødvendigvis om 10 år, forklarer han.

Den udlægning er Jørgen Munksgaard Rasmussen, der er fagekspert inden for boligøkonomi hos Videncentret Bolius, enig i.

- Det er dybest set en lodseddel, og ligesom med forsikringer ved man ikke, om man får brug for den. Men det er en god idé og koster ikke alverden, fortsætter han og vurderer, at en opskrivning i 10 år vil løbe op i omegnen af 5000 kroner.

Vælger du at få dit barn skrevet op, skal du typisk betale et gebyr på et par hundrede kroner per boligorganisation for at stå på listen, mens du ofte ligeledes skal betale et årligt gebyr for at beholde pladsen.

Derudover skal du være opmærksom på, at du nogle steder også skal tage stilling til, hvilken afdeling i boligselskabet du vil skrives op til. Det betyder, at du altså ikke er garanteret adgang til alle boliger i selskabet ved blot at stå på én liste.

Jørgen Munksgaard Rasmussen foreslår, at du som forælder udvælger en eller to ventelister.

- Man skal vælge boligforeninger, der har boliger til de priser, man tænker, at børnene har råd til, og områder, der virker attraktive for barnet, råder han.

Vælger du at skrive dit barn op, skal du huske at betale det årlige gebyr, da du ellers ryger af ventelisten, hvilket kan være surt, hvis du allerede har betalt til den i flere år.

Når barnet når alderen, hvor det er tid til at flytte hjemmefra, kan du kigge efter områder, hvor dit barn som ung og studerende kan opnå fortrinsret, fordi de opfylder et eller flere af de såkaldte fleksible kriterier.

/ritzau fokus/