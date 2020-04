Gigtmedicin kastes ind i kampen mod coronavirus

Håbet er, at gigtmedicinen kan forhindre eller hæmme den betændelsestilstand i lungerne, der kan opstå på grund af coronavirus.

Det ultimative mål er at kunne forhindre lungebetændelse hos så mange patienter, at man kan fordoble eller måske tredoble kapaciteten i sundhedsvæsenet, siger Lars Erik Vølund Kristensen.

Han er forskningschef på Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og står i spidsen for projektet.

Derudover sigter man efter at kunne nedsætte liggetiden med mellem 50-70 procent, siger han.

- Det er de patienter, som kommer ind med en forværring, der kræver ilt, som knækker sundhedsvæsenet.

- Hvis vi lykkes med vores tese, vil man kunne åbne samfundet og håndtere de her patienter, siger Lars Erik Vølund Kristensen.

En lang række forskere er inde over forsøget.

Resultaterne forventes klar om cirka seks måneder. Men det er svært at sige præcist. Det afhænger blandt andet af, hvordan rekrutteringsfasen går.

Lige nu er udfordringen, at der er så få smittede i Danmark. Det er svært at få patienter nok med i forsøget.

- Vi har snublet lidt i, at man i Danmark har været meget effektiv til at lukke ned. Alle de kliniske forsøg, der skal køre, står over for kæmpe udfordringer med mangel på patienter.

Ikke desto mindre har forsøget fået forskere og sundhedspersonale fra pressede lande som Italien, Spanien, Storbritannien og USA til at henvende sig, fortæller Lars Erik Vølund Kristensen.

- Der er et enormt internationalt tryk fra forskere og sundhedspersonale, som higer efter vores data, siger han.