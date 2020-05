Gerrard sikrede Liverpool trofæer

Den tidligere Liverpool-anfører har mærket euforien ved at løfte de største trofæer, men også fortvivlelsen da de undslap ham.

Som anfører for Liverpool var han manden, der hankede op i sine holdkammerater og slæbte dem fra at være bagud 0-3 til Milan til at vinde den berømte Champions League-finale i 2005 i Istanbul, Tyrkiet, efter straffespark.

I størstedelen af karrieren var han sågar Liverpools bedste spiller.

"Captain Fantastic" med det bragende langskud og evnen til at vende kampe næsten på egen hånd fik anførerbindet på armen allerede i 2003.

Finnen Sami Hyypiä havde været en god anfører, mente træner Gérard Houllier, men 23-årige Steven Gerrard var gammel nok til at overtage tjansen.

Han tjente som anfører indtil 2015.

Og hvis der nogensinde var tvivl om, at Gerrard havde Liverpool i sit dna, blev tvivlen aflivet, da han efter længere tids flirten med den nyrige klub Chelsea FC valgte at blive i Liverpool. Det til trods for, at Chelsea FC forinden havde vundet det engelske mesterskab.

Men karrieren var ikke pletfri.

Det var Steven Gerrard, der i 2014 faldt og mistede bolden, så Chelsea-angriberen Demba Ba kunne løbe frit mod mål og punktere anførerens sidste realistiske forsøg på et engelsk mesterskab.

Gerrard nåede aldrig at vinde mesterskabet med Liverpool og stoppede karrieren i 2015. Her fem år senere er Liverpool på kanten af sit første engelske mesterskab i 30 år.

Siden er Steven Gerrard blevet cheftræner, og i dag står han i spidsen for skotske Rangers FC, der ligger nummer to med 13 point op til Celtic i den skotske liga.