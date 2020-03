Gerningsmand gik amok på metrostation i København

Han er sigtet for torsdag aften at have knust 19 ruder på stationen og på et tog, der holdt på stationen.

En 31-årig mand fra Letland er fredag blevet varetægtsfængslet i 27 dage for groft hærværk begået mod metrostationen på Kongens Nytorv i København.

Skaderne skønnes at løbe op i 300.000 til 500.000 kroner.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør fredag i Dommervagten i København.

Her erkendte han sig skyldig, men han ønskede derudover ikke at udtale sig. Det er derfor uvist, hvorfor han valgte at smadre de mange ruder.

Som følge af hærværket måtte det berørte metrotog tages ud af drift.

Den 31-årige mand er blevet varetægtsfængslet, dels fordi der er en begrundet mistanke mod ham, dels fordi der ifølge dommeren er grund til at tro, at han vil forsøge at forsvinde fra politiets radar, hvis han er på fri fod.