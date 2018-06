Gerningsmænd bag knivoverfald på 14-årig dreng er på fri fod

Det fremgår af en pressemeddelelse fredag.

- Vi havde i første omgang regnet med at frigive billederne tidligere, men vi fik nogle tip, som gjorde, at vi valgte at vente med at tage de skridt, som det er at offentliggøre overvågningsbilleder.

- Tippene har dog indtil videre ikke båret frugt, og derfor offentliggør vi nu billederne, præcis som vi via medierne havde meldt ud til de involverede parter, at vi ville gøre, hvis ikke de meldte sig selv, fortæller politikommissær Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

Overfaldet fandt sted kort før klokken 22 den 14. maj, da uoverensstemmelser mellem to grupper af drenge udviklede sig.

Ifølge politiet begyndte uoverensstemmelserne ved radiobilerne. Herefter trak grupperne sig væk fra hinanden, indtil de senere stødte sammen ved et stiområde uden for Bakken.

Her blev den 14-årige dreng stukket to gange, én gang i ballen og én gang ved brystregionen.

Drengen overlevede overfaldet.

- Jeg håber og tror, at der er nogen derude, som ved, hvem nogle af de unge mænd er.

- Og skulle nogle af dem selv se dette, vil jeg opfordre til hurtigst muligt at ringe 114 og lave en aftale med os om at komme ind og give deres version af sagen, siger politikommissær Allan Lørup.

Politiet ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad motivet til overfaldet kan være.