Geolog ser ingen lette løsninger på fyldte vandløb

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild vil have undersøgt behovet for oprensning og udvidelse af vandløb.

Han mener, at kommunerne, der har ansvaret for vedligehold af vandløb, i nogle tilfælde svigter deres ansvar.

Men de nuværende problemer med høj vandstand er ikke udelukkende udtryk for kommunal svigt, mener Niels Bering Ovesen.

- Den situation, vi har haft det sidste stykke tid, skyldes primært meget vand fra oven. Det er rekorder, vi snakker om her. Så skal det altså gå galt.

- Når det er sagt, kan det godt være, at landbruget i nogle tilfælde har ret i, at noget af problemet kunne være afhjulpet med et andet vedligehold af vandløb. Men man kan ikke sige, at det generelt er årsagen til problemet.

- Det er primært, fordi der er kommet så meget vand, og det kan vandløbene altså ikke tage, siger Niels Bering Ovesen.

Det er også nogle gange hos landmændene selv, at fejlen ligger, påpeger han.

- Nogle gange falder det tilbage på landbruget selv, fordi der er nogle gamle dræn, som er faldet sammen eller sandet til, siger Niels Bering Ovesen.

Spørgsmål: Skal vi så udvide vandløbene, så de bliver bedre rustet til at klare de stigende mængder nedbør, der ventes de kommende år?

- Det vil landbruget sige ja til, fordi så vil der være bedre mulighed for at aflede vand. Men naturfolk vil sige nej, fordi de mener, det er godt, at vandet nogle gange svømmer over og skaber nye habitater.

- Selv vil jeg nok være forsigtig med at pege på en udvidelse af vandløbene som en løsning. For hvis du begynder at grave vandløb op, så fjerner du også gydebanker og levesteder for fisk og smådyr.

Geologen tror mere på en løsning, hvor lavtliggende landbrugsarealer tages ud af produktion. Eksempelvis ved en jordfordeling, hvor landmanden i stedet får et andet, højereliggende stykke jord som kompensation.

- Det er der allerede gang i, og jeg tror, det er noget af det, der kan afhjælpe problemet.

- Så kan man tage noget jord ud, der kan tåle at blive oversvømmet og bruge det til opmagasinering af vandet, siger han.

Landbruget har kaldt til stormøde både for landmænd og parcelhusejere den 29. februar i Brædstrup.