Genforeningen: Danmarkshistorien hitter i befolkningen

Og alt tyder på, at danskerne har vist stor interesse for søndagsunderholdningen.

Det første afsnit havde ifølge producenten bag, Ane Saalbach, omkring 1,2 millioner seere. Det er inklusive antallet af streaminger.

- Vi har gjort os meget umage med at lave en fortælling, der viser, at denne historie er et stykke danmarkshistorie, der vedkommer os alle.

- Og vi har blandet drama med fakta for at brede fortællingen ud, siger Ane Saalbach.

Det er ikke kun gennem "Grænseland", at danskerne har vist interesse for Genforeningen.

Bøgerne "Grænseland" og "Genforeningen 1920" ligger begge på bestsellerlisten inden for faglitteratur hos Bog & Idé.

Men de senere år har danskerne flere gange vist, at de interesserer sig for landets historie.

Eksempelvis så over en million seere med, da første sæson af DR-programmet "Historien om Danmark" løb over skærmen i 2017.

Historiker Lars Hovbakke Sørensen har udgivet flere historiebøger og forklarer en af årsagerne til den stigende interesse for historie:

- I de her år, hvor der sker så mange nye ting hele tiden, er der også et behov for måske at finde en ro i at kende noget til sine rødder og sin fortid.

- Det betyder meget, at man ved noget om, hvad der er sket tidligere, for så forstår man også bedre, hvad det er for et samfund, man lever i nu, siger han.

Ane Saalbach, producenten bag "Grænseland", mener, at det forpligter, når man skal sende til en bred målgruppe søndag klokken 20.

- Vi skal formidle til nogen, som i forvejen kender til stoffet, men vi skal også invitere dem ind, som måske ikke troede, de ville interessere sig for en historie, der foregår i Sønderjylland, siger hun.

Samtidig er det ifølge hende også vigtigt, at programmet er dokumentarisk.

- Det er drama, men også fakta, og det kan indimellem være en svær balance.

- Man kan godt få lyst til at gøre konflikten større eller gå med kærlighedshistorien. Men vi er hele tiden nødt til at forholde os til, hvad eksperterne siger, og om historien holder vand, siger hun.

Mandag 15. juni er den officielle genforeningsdato. På den dag for 100 år siden fik Danmark overdraget Sønderjylland af de allierede. Indtil da havde området været tysk.

DR markerer dagen med en direkte udsendelse fra Dybbøl. I programmet medvirker dronning Margrethe og statsminister Mette Frederiksen.