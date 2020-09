Genfejl kan være årsagen til svær coronasygdom hos yngre

I disse har forskerne fundet, at en del har en medfødt immundefekt. Den kan føre til, at den antivirale respons, kroppen normalt reagerer med ved infektion, ikke virker.

I alt har forskerne fundet frem til 13 forskellige former for immundefekter hos testpersonerne.

Det kan være med til at forklare, hvorfor mange yngre mennesker, der ellers er sunde, på kort tid kan udvikle svær og i nogle tilfælde livstruende sygdom som følge af coronasmitte.

Danske Trine Mogensen, der er professor på Aarhus Universitet, har været med i projektet. Hun forsker i sjældne immundefekter og siger, at den nye viden er særdeles brugbar.

- Mange af de her patienter vidste ikke, de havde genfejl, fordi de tidligere har været raske. Det viser sig, at immunsystemet har meget svært ved at håndtere lige netop det her virus. Immunsystemet kan ikke rigtig fornemme, at der er coronavirusinfektion, siger hun.

Fagfolk inden for sundhedsvæsenet ved i forvejen godt, at immundefekter kan øge risikoen for svær infektion med coronavirus.

- Men det er nyt, at de her medfødte gendefekter øger modtageligheden, siger Trine Mogensen.

Konkret håber hun, at den nye viden kan bruges til for eksempel til at finde ud af, om personer med de skjulte immundefekter skal tilbydes vacciner eller særlig behandling først.

Desuden forestiller hun sig, at man kunne lave et "genpanel", der hurtigt kan teste for, om personer har en af immundefekterne.

- Det ville give viden om, hvem der er i øget risiko for at udvikle et svært forløb, siger hun.