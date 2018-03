Genbrugsplads brænder på femte dag på grund af ildlomme

I weekenden troede man egentlig, at det var lykkedes at slukke branden, men den giver stadig beredskabet i Nordjylland problemer.

Det brænder på en genbrugsplads ved den nordjyske by Løgstør for femte dag i træk.

- I weekenden blev der smidt en masse vand på, så man troede, at branden var slukket. Den blev i hvert fald kølet ned, så der ikke længere kom røg, siger beredskabschef i Nordjyllands Beredskab Syd Johannes Holm Iversen.

Det viste sig dog ikke at være tilfældet, da branden brød ud igen. Det kan være, at den reelt blev slukket og efterfølgende selvantændte igen, men det kan også være, at den aldrig blev stoppet helt, da det kan være svært at se forskel på damp og røg.

Branden foregår inde i en større bunke af grene, jord og lignende. Der er mellem 4000 og 5000 ton af det på genbrugspladsen, og en kubikmeter vejer cirka 600 kilo.

Derfor er det svært at slukke branden, da den potentielt foregår under eller bag mange ton grene og jord. Det kalder Johannes Iversen en ildlomme.

- Du kan ikke se, hvor der er ildebrand henne. Du kan bare se, at der kommer røg op. Efter det er kølet ned, så tørrer ildlommen træet op igen, så træet og branden udvikler sig på ny, siger Johannes Iversen.

Derfor skal man nu til at grave sig ind mod ildlommen, da et lag med cirka syv meter grene og lignende er så tæt, at vandet ikke når derned, hvor det skal.

- Det er rigtig svært at grave i, fordi det er så kompakt og filtret ind i hinanden.

- Hvis vi skal grave det hele igennem, så kan det tage fem dage at komme ned i bunden. Det ser ud til, at røgen kommer fra midten, men det kan vi først se, når vi kommer helt ind til den, siger Johannes Iversen.

Han vurderer, at det nok vil tage cirka fem dage, hvis alle 8000 kubikmeter på genbrugspladsen skal graves ud.