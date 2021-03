Genbrugsbutikker glæder sig: Tabte millioner under nedlukningen

Det har tæret på reserverne hos Røde Kors, at nødhjælpsorganisationens 240 genbrugsbutikker har været lukket siden jul. Organisationen har således tabt 15 millioner kroners overskud per måned.

Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Røde Kors, fortæller, at de manglende indtægter kan mærkes over en bred kam.

- De sociale aktiviteter, som vi laver for landets sårbare, udsatte, ensomme og hjemløse risikerer at blive påvirket af det her, hvis vi ikke lykkes med at få hurtigt gang i salget igen.

- Det er de børn, som skal på sommerlejr til sommer, som vi skal finde på en anden måde at finansiere på. Det er vores lektiecaféer og vores ensomhedsaktiviteter, siger Anders Ladekarl.

Men mandag åbner butikkerne igen.

Aftalen om den delvise genåbning betyder blandt andet, at butikker under en vis størrelse og visse udendørs aktiviteter igen kan få lov at åbne.

10.000 frivillige står klar til at hjælpe Røde Kors med at genåbne butikkerne, fortæller Anders Ladekarl.

- Vi er næsten på fuld blus allerede mandag. Vi håber, at Danmark tager lige så godt imod genåbningen, som de gjorde sidste år. Der oplevede vi et kæmpe ryk og nåede næsten at indhente det tabte.

- Det håber vi selvfølgelig kommer til at ske igen, selv om to måneder meget at skulle hente ind, siger generalsekretæren.

Det meste af landet har været lukket ned siden midten af december, hvor smitten med coronavirus for alvor blussede op igen.

I sidste uge meldte regeringen dog ud, at der var indgået en aftale om at åbne op for visse dele af samfundet igen.

Ud over butikker, kan udendørs kulturinstitutioner som zoologiske haver mandag få lov at åbne op igen. For udendørs idræts- og foreningsaktiviteters vedkommende var der før et forsamlingsforbud på mere end fem personer, der fra mandag hæves til 25.