Genåbning uberørt af flere fund af sydafrikansk variant

- Ikke som billedet ser ud nu, siger hun, efter at det fredag er kommet frem, at der er fundet smitte med varianten i to husstande. Hvor mange smittede der er tale om, ønsker hun ikke at svare på.

Spørgsmål: Kan det ske, hvis der findes mange tilfælde?

- Så er situationen en anden, og så må vi revurdere. Men der er heldigvis relativt få tilfælde af varianten i Danmark, og de er geografisk meget spredt - lige bortset fra i Nordvest, lyder det fra Anette Lykke Petri.

Der er kun set få tilfælde af coronavarianten B1351 i Danmark. Det er en variant, som myndighederne holder øje med, da den er mere smitsom, ligesom der er studier, der tyder på, at vaccinerne er mindre følsomme over for den.

Onsdag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der var fundet 13 tilfælde af varianten i Danmark. Langt de fleste er knyttet til rejsende, men to var ikke - og det tyder heller ikke på, at dem, der nu er fundet i Nordvest, er det.

De to husstande, der er konstateret smitte i, er tæt på hinanden, men beboerne kender umiddelbart ikke hinanden. Det vurderes dog, at der er sket smitte mellem de to.

Styrelsens teori er, at der er sket kontaktsmitte. Det kan for eksempel være, at de har rørt det samme gelænder eller et dørhåndtag.

Ifølge Anette Lykke Petri er der umiddelbart ikke tegn på, at der er sket større spredning i lokalområdet.

- Det er der ikke noget, der tyder på i vores interviews. Men vi er netop gået ud nu med en massiv testindsats, hvor nærområdet opfordres til test, for at afdække, om der er sket yderligere smitte, siger hun.

Hun fortæller, at der er blevet stemt dørklokker i området med opfordring til test, der er delt flyers ud, og der sendes også sms'er til cirka 700 personer, som bor i nærområdet.

- Vi har testet de seneste to dage, og det bliver vi også ved med i weekenden. Men vi kan ikke udelukke, at nogle først lader sig teste i næste uge eller ugen efter.

- Så der kan teoretisk set godt gå noget tid, før vi kan sige, at der ikke er kommet flere tilfælde, lyder det fra Anette Lykke Petri.