Genåbning gav rekordsalg i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker

Genåbningen har i hvert fald givet rygende travlt i de 240 genbrugsbutikker, som Kirkens Korshær står bag. Her har dagen budt på det største salg nogensinde.

Efter måneders coronanedlukning har dele af landets butikker mandag endelig kunnet slå dørene op igen. Og det ser ud til at være noget, som kunderne har ventet på.

- Vi har haft et helt forrygende salg, fortæller Dorthe Egede Hansen, der er chef for genbrug i hjælpeorganisationen.

- Det er en kæmpe gave at få sådan en dag. Det hjælper os virkelig i den slunkne kasse, så vi kan hjælpe med det sociale arbejde, siger hun.

Butikkerne er ned til at finansiere det sociale arbejde, som organisationen laver. Blandt andet drives der herberger og varmestuer i 27 byer over hele Danmark.

Der er mandag langet mere end 60.000 varer over disken, og omsætningen er endt på 2,6 millioner kroner. Det er mere end en tredobling af salget på den tilsvarende dag sidste år.

- Hvis man skal sammenligne med genåbningen i maj sidste år, så solgte vi for 1,2 millioner kroner. Så det er også der en fordobling, lyder det fra Dorthe Egede Hansen.

Det store salg er dog ikke nok til at opveje for de ni uger, butikkerne har været lukket, efter at samfundet på grund af smitte blev lukket ned i anden halvdel af december.

- Vi har mistet omkring 2,5 millioner kroner om ugen, så det rækker selvfølgelig ikke. Vi søger de tilskudsmuligheder, der er, men det her er helt klart en håndsrækning, siger Dorthe Egede Hansen.

Mens mange butikker mandag har kunnet genåbne, skal butikker i butikscentre stadig holde lukket, mens butikker, der er større end 5000 kvadratmeter, må holde åbent med tidsbestilling og færre kunder.

Også udendørs kulturinstitutioner har fået lov at genåbne, ligesom der er blevet åbnet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, hvor man nu må samles op til 25 personer. Generelt er forsamlingsloftet på fem personer.

På Bornholm har også liberale erhverv som tatovører og frisører fået lov til at slå dørene op, da smitten er yderst begrænset på øen.

Hvornår mere af samfundet skal genåbne - og hvad der får lov til det - bliver der i øjeblikket forhandlet om blandt de politiske partier.