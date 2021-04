I mandags protesterede gymnasieelever over, at de ikke må komme i skole på grund af sogneregler. Regeringen har lyttet. Her forsøger elever i Aarhus med et banner i Mejlgade at gøre opmærksom på skævheden i reglerne. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix)

Genåbning af sogne sender flere i skole

Regeringen vil lempe omstridt regel ved at hæve grænsen for, hvornår et sogn skal lukkes ned. Det betyder, at flere elever kan komme i skole igen.

Efter voldsom kritik af de nuværende regler for nedlukning af skoler og institutioner på sogneniveau foreslår regeringen, at reglerne ændres.

