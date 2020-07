Diskoteker og natklubber sukker efter at få lov at genåbne som planlagt den 8. august. Men som datoen nærmer sig, stiger bekymringen blandt fagfolk for, at nattelivet kan blive superspreder for den ulmende coronaepidemi. (Arkivfoto)

Genåbning af nattelivet svæver i uvished

Flere eksperter fraråder den planlagte genåbning af nattelivet på næste lørdag. Politikerne er delte, mens restaurationsbranchen krydser fingrene for at få lov.

Efter planen skal diskoteker og natklubber have lov til at genåbne den 8. august, og barer, værtshuse og caféer skal igen have mulighed for at skænke ud i de lukrative timer efter midnat.

Det er for tidligt at kridte danseskoene og trække makeuppen op til narrestreger i nattetimerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her