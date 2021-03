Genåbnet bornholmsk frisør er fuldt booket en måned frem

Det fortæller indehaver Henriette Bell, der oplyser, at der er fuldt booket den næste måned frem.

Hos frisøren Salon Bell i Rønne på Bornholm er det med glæde og en smule nervøsitet, at der mandag bliver genåbnet.

Det er indtil videre kun på Bornholm, at frisørerne igen må tage imod kunder.

- Vi er oppe på omkring en måneds tid, før der er ledige tider. Vi kan måske presse en enkelt herre ind, men vi skal også have tid til at puste selv en gang imellem, siger hun.

Henriette Bell er også oldermand for Bornholms Frisørlaug. Hun fortæller, at frisørerne rundtomkring på øen har fået enkelte henvendelser fra københavnere, der vil have styr på frisuren.

Men når frisørerne fortæller, at der er op mod en måneds ventetid, trækker de fleste følehornene til sig.

- Der er enkelte, der har kontaktet frisører rundtomkring på øen. Jeg tror, at mange af dem har forbindelse til øen i forvejen. Jeg tror ikke, at vi får decideret frisørturister, siger Henriette Bell.

Hun siger videre, at frisørerne også prioriterer deres egne faste kunder, og derfor har de ikke særlig grund til at gøre plads i stolen til københavnere.

Henriette Bell forventer, at hun det næste stykke tid skal arbejde omkring ti timer om dagen for at følge med efterspørgslen.

Hun regner ikke med, at coronareglerne giver problemer, da kunderne bliver kontaktet på forhånd, så de ved, hvad der forventes af dem, før de sætter sig i stolen - herunder en negativ coronatest eller et færdiggjort vaccineforløb.

Generelt kan Bornholm åbne en smule mere end resten af landet. Smittetrykket er lavt, og som ø er der gode muligheder for at holde smitten for døren.

Borgmester Thomas Thors (S) oplyser, at testkapaciteten på Bornholm er ved at blive opskaleret med seks-syv nye teststeder oveni de to, der er i dag.

Dermed bliver der kortere vej til teststederne, hvilket skal hjælpe med at holde styr på situationen, siger borgmesteren.

- Det her tætte testregime gør, at vi er bedre stillet end før, fordi vi kan fange dem, der måtte være smittede, og få dem isoleret, siger Thomas Thors.