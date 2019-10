Gellerupparken vil bekæmpe nedrivning af syv boligblokke

- Vi har besluttet os for at tage kampen op juridisk.

Afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken vil udfordre et krav om nedrivning af syv boligblokke i boligforeningen i det vestlige Aarhus.

- Vi håber på at opnå, at den her udviklingsplan bliver revurderet, og at vi kan få sænket antallet af nedrivninger, siger Abdinasir Jama, formand for Gellerupparken, til avisen.

Nedrivningerne skyldes et krav om, at andelen af almene familieboliger i 15 såkaldte hårde ghettoer landet over skal nedbringes til maksimalt 40 procent inden 2030.

Det blev vedtaget af den tidligere regering med støtte fra blandt andre Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Siden er der udarbejdet planer for de pågældende boligområder, som betyder nedrivning af op mod 3000 familieboliger.

Der skal i et vist omfang opføres nye boliger i andre områder som erstatning for de boliger, der forsvinder.

Men afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken mener, at nedrivning af syv boligblokke er for vidtgående og unødvendigt for at opfylde målet.

Bestyrelsen for Gellerupparken har endnu ikke taget stilling til, om et eventuelt søgsmål skal rettes mod staten eller Aarhus Kommune, der har vedtaget udviklingsplanen.

Man har afsat 200.000 kroner til juridisk bistand i sagen.

Gellerupparken hører under Brabrand Boligforening, og her har et flertal i repræsentantskabet godkendt den udviklingsplan, der baner vejen for de omfattende nedrivninger.

50 stemte for et ja, mens 44 stemte imod aftalen.

Ifølge boligforeningens direktør, Keld Laursen, er det dog ikke et problem, at en afdeling muligvis lægger sag an mod kommunen.

- Det er en afdelingsbestyrelse, der har truffet beslutningen, og det står alle frit for at få noget afprøvet ved en domstol. Sådan er det at leve i et retssamfund, siger han til Jyllands-Posten.