Gellerup lukker ned efter smittestigning

Stigende smitte i Gellerup Sogn i Aarhus betyder, at området bliver ramt af en nedlukning, der som udgangspunkt lukker blandt andet skoler og fritidsinstitutioner.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Et sogn bliver lukket, hvis der på en uge er over 600 smittede per 100.000 indbyggere - kendt som incidens - mindst 20 smittede personer og en positivprocent på mindst tre.

Her har Gellerup overskredet grænserne med 57 smittetilfælde, en incidens på 610,8 og en positivprocent på 6,9. Smitten er steget 40 procent i løbet af den seneste uges tid.

Gellerup Sogn har tidligere været ramt af nedlukning i april, hvilket dengang varede to uger. Der bor 9332 mennesker i sognet.

Ifølge Aarhus Stiftstidende er der allerede iværksat en række ekstra tiltag af Aarhus Kommune og Region Midtjylland til at holde smitten nede.

Der er iværksat testmuligheder flere steder i området. I løbet af denne uge bliver der indsat en bus, der kører rundt i området og giver en lettere mulighed for test.

Samtidig med den massive testindsats bliver et forsøg med et mobilt vaccinationshold i Gellerup forlænget, hvilket skal tilskynde flere til at blive vaccineret.

Ud over Gellerup Sogn er tre andre sogn i Danmark nedlukket i øjeblikket.

Det gælder Vor Frelsers Sogn og Budolfi Sogn i Aalborg og Høsterkøb Sogn i Rudersdal Kommune i Nordsjælland.